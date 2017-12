Donaueschingen "Das perfekte Bild gibt es nicht"

Donaueschingen-Wolterdingen. Dass alles perfekt beim potenziellen Konsumenten ankommt, ist auch Gabor Richters Arbeit zu verdanken, der am Computer in stundenlanger Arbeit Fotovorlagen retuschiert und im Bereich Comic-Style derzeit die Akzente setzt.

Obwohl der in Villingen aufgewachsene Gabor Richter früh wusste, was er später einmal werden wollte., begann sein Berufsleben recht unspektakulär. "Nach der Schule war ich 16 und hatte einen Platz für eine Ausbildung als Mediengestalter in Stuttgart", erzählt er. Den Schritt allein in die Großstadt sei für ihn damals aber noch zu früh gewesen. "So habe ich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei Möbel Hölzle gemacht und hatte dort auch bleiben können." So aber nahm er einen zweiten Anlauf. Dieses Mal bei der Kreativfabrik, einer Werbeagentur im Rottweiler Neckartal.

Schon damals habe er angefangen, Bilder am Computer zu perfektionieren. "Mein Chef war begeistert", erzählt der 34-Jährige. Er sagte aber auch, dass hier in der Region keiner dafür zahlen würde. Richter hat aber sein Urteil gefällt. Er wollte in dieser Richtung weitermachen und ging nach Mannheim zu einem Fotoshop-Profi. "Dort habe ich das Geschäft intensiv gelernt, auch die Fotografie."