Donaueschingen Dank an Versteigerer

Donaueschingen. Die Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) hat zwei Vermarktungs-Spezialisten in den Ruhestand verabschiedet. Robert Hepp war seit der Gründung der RBW im Jahr 2000 Auktionator in Donaueschingen, schon vorher beim Regionalverband Donaueschingen und bis 1995 in Meßkirch mit dieser Aufgabe betraut.