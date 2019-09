Donaueschingen Cannabis auf Rezept gibt es selten

"Es ist zwar kein Massenphänomen, aber Cannabis wird zunehmend verschrieben", sagt Paula Hezler-Rusch. Sie ist Präsidentin der Bezirksärztekammer Südbaden und in der Landesärztekammer Vorsitzende des Ausschuss Suchtmedizin. Cannabis mit den Wirkstoffen Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD), sei allerdings für die ärztliche Verordnung zugelassen worden, wie es sonst nicht üblich sei: "Wenn die Pharmaindustrie ein neues Medikament zulassen möchte, dann muss über die Vorlage entsprechender Studien erst die Wirksamkeit des Präparates bei bestimmten Indikationen nachgewiesen werden. Bei Cannabis war dies nicht der Fall", so Hezler-Rusch. Untersuchungen dazu finden allerdings aktuell statt. Ein Prozess, der eine Weile brauche, bis gutes Datenmaterial vorliege: "Am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim untersucht Markus Leweke etwa, welche Wirkung Cannabidiol auf Psychosen hat."

Dass sich nun jeder, der über Schmerzen klagt, auch gleich Cannabis vom Arzt verordnen lassen kann, sei jedoch nicht der Fall: "Im Gesetz ist formuliert, dass eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen muss, bei der eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht oder nach Einschätzung des behandelnden Arztes im Einzelfall nicht zur Anwendung kommen kann", sagt Hezler-Rusch. Und selbst dann müsse die Verschreibung noch vom medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) abgesegnet werden, der Patient muss der Teilnahme an einer Begleiterhebung zustimmen.