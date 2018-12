Donaueschingen Baustellenruhe ab Heiligabend

Als Eröffnungstermin war bisher immer von April 2019 die Rede, schließlich rückte er in die Mitte von 2019. "Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich im Oktober 2019 baulich fertiggestellt sein", erklärt der Bahnsprecher. Dieser Termin geht allerdings von einem für die Region normalen Winter aus.

Was bedeutet das für Bahnfahrende? Auf sie hat die Fertigstellung des ganzen Projektes weniger Auswirkungen, da die fertiggestellten Bahnsteige mit neuer Ausstattung und Beleuchtung den Kunden sofort nach ihrem jeweiligen Umbau zur Verfügung stehen. "Der genannte Termin der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist somit für die Reisenden unerheblich", so der Bahnsprecher.

Welche Arbeiten stehen jetzt noch an? Bis zum 11. Dezember erfolgte die Fertigstellung der Umbauarbeiten am Bahnsteig 3, Gleis 4. Der Bahnsteig an Gleis 5 ist bereits seit geraumer Zeit fertig. Seit dem 12. Dezember sind die Arbeiter damit beschäftigt, alle vorbereitenden Baumaßnamen für die Zughaltverlegung am Bahnsteig 2 in Richtung Westen zu treffen. Laut Bahnsprecher geschehe das unter der Mitnutzung des neu erstellten Behelfbahnsteigs, der eine Nutzlänge von 200 Metern bis auf die Höhe der Personenunterführung ermögliche. "Die Wegeführung für die Bahnkunden wird dann entsprechend angepasst. Ab dem 19. Dezember beginnt dann die Baufeldfreimachung des nicht mehr erforderlichen östlichen Bahnsteigbereichs" so der Bahnsprecher weiter.

In der Woche ab Heiligabend finden bis in der Woche nach Silvester keine Bauarbeiten am Donaueschinger Bahnhof statt. Erst ab Montag, 7. Januar, geht es weiter mit Abbrucharbeiten. Die seien auch abhängig vom Wetter: "Bei Eis und Schnee können lediglich Abbrucharbeiten bis zur Höhe der Schwellenoberkante durchgeführt werden", sagt der Bahnsprecher.

Ab Ende Januar sei vorgesehen, die neuen Bahnsteigkanten inklusive Fundament zu setzen, um Mitte Februar dann mit den Pflasterarbeiten beginnen zu können. Allerdings gibt es auch für Betonier- und Pflasterarbeiten bautechnische Temperaturvorgaben.