Donaueschingen Arbeit gibt’s in der Kleiderkammer noch genug

Donaueschingen. Die Einrichtung wurde vor drei Jahren von Ehrenamtlichen für Menschen eingerichtet, denen nur wenig geblieben ist.

2015, als zeitweilig 2500 Menschen auf dem ehemaligen Militärgelände untergebracht wurden, begriffen Viola Käsmacher aus Donaueschingen und Sigrid Hall aus Aasen mit einigen anderen Frauen schnell die Situation. Sie ergriffen die Initiative und entwickelten auf dem Camp die Kleiderkammer. Nach einem Presseaufruf räumten viele Bürger großzügig ihre Kleiderschränke aus und spendeten gute, gebrauchte Kleidung, Schuhe für Kinder und Erwachsene, Kinderwagen, Koffer und Taschen.

Dem Regierungspräsidium (RP) und dem Betreiber der BEA, die Firma Caring Hand, kam diese Ehrenamtsinitiative sehr entgegen. Hätte man doch mit dem eigenen vorhandenen Personal so ein Projekt kaum durchziehen können. Unterstützung war den engagierten Kleiderkammer-Frauen damit sicher. Zudem werden sie von Thomas Gähme vom Roten Kreuz unterstützt. Einwohner aus der Stadt und den Teilortschaften, die ihr Gebrauchtes ins Camp brachten, waren von dem, was sie in der Kleiderkammer erlebten, immer wieder beeindruckt. Flüchtlinge, Frauen, Kinder, Männer können sich aus der Menge gut sortierter Kleidungsstücke unter ehrenamtlicher Beratung aussuchen, was sie aktuell brauchen, Schuhe, Mäntel, Jacken, Kleider, Hosen, Anzüge, Unterwäsche – alles nach Größe und Jahreszeit geordnet. Darüber hinaus stellt das Regierungspräsidium Neuware wie Unterwäsche, Nachtwäsche oder Mützen zur Verfügung. Auch heute funktioniert die Donaueschinger Kleiderkammer ungefähr immer noch so, wie sie vor drei Jahren eingerichtet wurde. Auch wenn das ehrenamtliche Personal deutlich weniger geworden ist und nur noch etwa 500 Flüchtlinge auf dem Kasernengelände leben. Die Arbeit in der Kleiderkammer ist, auch durch den ständigen Wechsel der Bewohner im Camp durch Transfer und Neuzugänge, nicht wirklich weniger geworden.