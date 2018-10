Donaueschingen Anreize für Verzicht aufs eigene Auto

Ein weiterer der Carsharing-Standorte sei auch im neuen Stadtviertel Am Buchberg geplant. Letzteres freut insbesondere Michael Nowack, Geschäftsführer von "my-e-car". Es gebe kaum eine Stadt in dieser Größe, in der die Carsharing-Standorte so homogen in der Stadt verteilt wären wie Donaueschingen. Dadurch steige die Nutzungshäufigkeit. Hinzu komme, dass die Reichweite eines vollgeladenen Elektroautos inzwischen bis zu 300 Kilometer betrage.