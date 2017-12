Die Kommunionkinder aus Aasen und Heidenhofen führen ein spannendes und ungewöhnliches Krippenspiel auf. Darin wird Angelus von dem erfahrenen Engel Gabriel unterrichtet und mit den Aufgaben eines Verkündigungsengels vertraut gemacht. Doch dann kommt sie – und zwar etwas anders als man denkt: die "Sternstunde für Angelus". Die Aufführung findet am Samstag, 23. Dezember, ab 16 Uhr in Pfarrkirche St. Hilarius in Heidenhofen statt. Im Bild die Kommunionkinder (vordere Reihe von links): Jan Wiehl, Luis Rothweiler, Corina Romer, Marlen Haverkamp und Jana Stolz; (hinten von links): Sebastian Brunner, Julie Fluck, Cédric Bernhard, Leon Erndle, Fabienne Jäschke und Jana Steiert. Bei den Vorbereitungen helfen ihnen Mitglieder der Gemeindeteams Aasen und Heidenhofen. Im Anschluss an das Krippenspiel am Samstag bieten die Ministranten aus Aasen am Heidenhofener "Backhiesli" Glühwein, Kinderpunsch und heiße Würstchen an. Die Einnahmen dienen der Finanzierung ihrer Romwallfahrt im Sommer des kommenden Jahres. Foto: Winkelmann-Klingsporn