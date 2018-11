Donaueschingen Alles im Lot bei Immerfroh-Narren

Mit einer Enthaltung wurde Vorsitzender Tobias Ringwald von den 46 Stimmberechtigten wieder als Frontmann bestätigt. Neuer Stellvertreter ist Sebastian Schropp. Der 23-Jährige rückt für Christoph Baier nach, der jetzt als Elferrat läuft, zu dem auch die wieder gewählten Thomas Fehrenbach, Johannes Scherer, Armin Strobel, Rainer Schaller, Mathias Günter und Daniela Stobbe, zählen. Narrenmutter bleibt Mirka Ruf und erster Kassierer ist Narrenvater Holger Zureck, der von Sebastian Merk unterstütz wird. Als Schriftführer fungieren Christoph Merk und Thomas Schwörer.

Als Motto wurde für den bunten Abend "Das alles ist Deutschland"- ein Streifzug durch diverse Bundesländer, ausgewählt.

Das sich über Jahrzehnte hinweg gezogene, neidische Verhalten unter den Wolterdinger Narren hat sich gelegt. An der vergangenen Fasnet haben sie nun erstmals in deren Geschichte gemeinsame Sache gemacht. Dieses noch nie da gewesene Ereignis kam gut an und scheint bei den Narren offenbar Lust auf mehr zu machen: "Wir haben ein Stück weit die passende Richtung gefunden, es wird noch gefeilt. Schön wäre es, wenn jetzt noch der ein oder andere Verein -oder Gruppierung, einen Programmpunkt auf die Bühne bringen würde. Dies wäre eine Bereicherung", sagt der Vorsitzende.