Der Abriss schreitet voran: Das erste Haus an der Villinger Straße ist bereits verschwunden und ein weiteres steht nur noch halb. Während die Donau­eschinger eher gespannt auf ihr neues Stadtviertel "Am Buchberg" blicken, äußern viele Franzosen, die einst hier stationiert waren, ihr Bedauern. Die Kunde vom Abriss verbreitete sich in Frankreich rasant. Die Fanseite 110ème Régiment Infanterie schreibt: "Ein sehr trauriges Video vom Abriss unserer Familien-Gebäude." Und ein weiterer Nutzer: "Wie traurig, das tut weh im Herzen." Fotos: Wetzel