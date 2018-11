Donaueschingen. Die Sammelaktion für "Weihnachten im Schuhkarton" war aus Sicht des Museums Art.Plus ein voller Erfolg. Im Museum wurden 138 Pakete abgegeben. Viele Kinder brachten die Päckchen in Begleitung ihrer Eltern persönlich vorbei. Ein Kindergarten kam gar mit einem Bollerwagen voller Geschenke ins Museum. Nun werden die Pakete der Abgabestationen in der Region zentral gesammelt. Von da geht es damit in die ärmsten Regionen Europas, beispielsweise in die Republik Moldau.