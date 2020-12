Dom-Clemente-Schule in Schonach Schulleiterin durch Quarantäne nicht bei Geschenkübergabe

"In diesem Jahr ist alles anders", verlas sie aus dem Brief, den die Lehrkräfte der Schule den Kindern in der Schule verlesen sollten, wenn die Gaben des Freundeskreises überreicht werden. Denn in diesem Jahr sei sie vor der Schule, um die Geschenke zu überreichen – vom Nikolaus des Freundeskreises. "Viel lieber würde ich die Geschenke persönlich übergeben, aber das ist mir nicht möglich", betonte sie gegenüber dem Schwarzwälder Boten.

Einen Jutesack voll Spielsachen wie Bälle, Seile, Gummitwist oder Frisbees zum Spielen in den Pausen hatte sie mitgebracht. Dazu gab es für jeden Schüler einen Weckenmann. Eigentlich, so erklärte sie, hätte sie ein großes Projekt verkünden wollen, für das der Freundeskreis schon gespart habe. Das müsse nun doch noch warten, aber sie versprach, im nächsten Jahr wieder da zu sein.

"Wie immer muss ich auch unseren Gönnern danken, die uns helfen, euch in vielerlei Dingen zu unterstützen", schilderte sie der stellvertretenden Schulleiterin Tanja Grieshaber. Der Brief wurde in den Klassen vorgelesen und die Geschenke des Freundeskreises danach dort verteilt.

Keine Infektionsgefahr

Wie man bei der Übergabe der "Nikolaus-Gaben" sah, fehlte Schulleiterin Sabine Emde. Doch weshalb? Natürlich, ist man versucht zu sagen, stand auch dabei die Pandemie Pate. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Emde: "Ich selber konnte bei der Übergabe der ›kleinen‹ Geschenke an die Schüler leider nicht dabei sein, weil ich aktuell im Home-Office bin." Sie sei außerhalb der Schule Kontaktperson zu einem mit Corona Infizierten gewesen.

"Mir geht es gut, ich habe keinerlei Symptome und wurde negativ getestet. Zu keiner Zeit bestand die Gefahr, jemanden zu infizieren, da ich mich sofort nach Bekanntwerden in Selbstisolation begeben habe", betont sie.

Um jedoch ganz sicher zu gehen, habe das Gesundheitsamt aber eine Quarantäne verhängt, was bedeutet, dass sie das Haus nicht verlassen darf. Diese Isolierung ende am Donnerstag, 10. Dezember. Danach werde sie wieder in der Schule sein. Dort, so merkt sie an, werde sie durch ihre Konrektorin Tanja Grieshaber "hervorragend vertreten" und auch mit der Schulsekretärin Doris Tritschler stehe sie in ständigem Kontakt.

Nette Nachbarn

"Das Leben auf dem Dorf ist in so einer Situation sehr viel wert. Ich habe nette Nachbarn und Freunde, die für mich Einkäufe und auch Besorgungen übernehmen. Dazu bietet auch der örtliche Einzelhandel den Service an, bestellte Waren nach Hause zu liefern", stellt die in Schönwald wohnende Schonacher Schulleiterin dankbar fest. Und Dank der modernen Medien könne sie auch viel Arbeit von zu Hause aus erledigen.