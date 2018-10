Dobel Viel Spaß beim Gaudi-Gruppen-Wettkampf

Dobel. Gab es zu Beginn noch einige wenige Lücken an den Tischen, kamen während der ersten Hälfte des Abends immer mehr – vielfach junge Leute – dazu, bis der Kursaal proppenvoll war und die Stimmung brummte.

Schwungvolle Begrüßung

"Ein herzliches Willkommen" sandte Vorsitzende Martina Naumann in den Saal – nach dem schwungvollen Begrüßungsstück, dem "Bozner Bergsteigermarsch"­–, aber auch vom Babybauch ein bisschen außer Atem: "Wie’s bei einem Oktoberfest so ist, wird auch heute einer unserer Musiker den Fassanstich machen." Auf Thomas Hock fiel die Wahl, der, nach einem Schluck Zielwasser gemeinsam mit Vereinsvize Martin Großmann beherzt zuschlug – und das Fass mit einer Fontäne nach oben heraus "anzapfte". Was Naumann schlagfertig kommentierte. "Vorne raus kann ja jeder!"