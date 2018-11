Dobel Nikolaus bringt kleine Geschenke mit

Ebenfalls auf der Bühne haben Kinder die Möglichkeit, sich kreativ in der Malecke zu entfalten.

Auch das Rahmenprogramm hat einiges zu bieten. Ein Drehorgelspieler zaubert nostalisch-weihnachtliche Stimmung auf den Dorfplatz und eine Vorle­serin, die unter anderem selbst geschriebene Geschichten mit dem kleinen Pinguin erzählt, ist am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr im Kurhaus zu finden. Am Samstagnachmittag ab 16 Uhr heizt die Band "TopToo" ein.

Der erste Advent beginnt weihnachtlich-besinnlich, wenn der Musikverein Dobel zwischen 12 und 13 Uhr klassische Weihnachtslieder zum Besten gibt. Als Überraschung für die kleinen Gäste kommt am Sonntag gegen 14.30 Uhr der Nikolaus mit kleinen Geschenken. Anschließend spielen "König & friends" rockige Weihnachtslieder bis zum Marktende. Deftige und süße Spei­sen, ein Kuchenbuffet der Dobler Jugendarbeit sowie ein buntes Angebot an gebrannten Mandeln des Pfadfinderbunds Süd runden den Markt ab.