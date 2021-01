Dobel "Mutwillig angerichtete Schäden"

Vergangenen Freitag war Bernhard Kraft schon in den frühen Morgenstunden dort mit dem Dobler Loipenspurgerät unterwegs. "Das ist die Strecke vom Dobel bis zum Schweizerkopf und dafür benötigt man bei diesen Schneeverhältnissen rund zwei Stunden", so Kraft, der bei seiner Arbeit auf die vollkommen zerstörte altgespurte Loipe zwischen Pflanzgartenhütte und Gerstelsweg (Weg zwischen Stierhütte und Winterhalde) auf eine Länge von fast zwei Kilometer gestoßen ist.

"Einzelne Langläufer hatten sich schon durch die tiefen Fahrrinnen gekämpft und waren ziemlich erbost über diese mutwillig angerichteten Schäden", erklärt Kraft, der die beschädigte Loipe mit einem Foto dokumentiert. "Der Schaden muss am Donnerstagnachmittag oder -abend angerichtet worden sein, denn es lag eine dünne Neuschneedecke nach den nächtlichen Schneefällen in den Fahrzeugspuren", so Kraft.