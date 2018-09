Dobel Martina Dietrich rückt in den Gemeinderat nach

Dobel. Martina Dietrich wurde am Montag in einer Sondersitzung als neue Gemeinderätin für die Liste "Freie unabhängige Dobler" (FuD) verpflichtet. Die eigens einberufene öffentliche Sitzung wurde notwendig, um für die anschließende nicht öffentliche Zusammenkunft die Fraktionsparitäten zu gewährleisten. Dietrich folgt damit auf Jochen Neubauer, der, wie berichtet, im Juli die Niederlegung seines Mandats aus privaten Gründen bekannt gab. Er war insgesamt sechzehn Jahre, von 1999 bis 2006 und noch einmal 2009 bis 2018, Gemeinderat. Für eine offizielle Verabschiedung war er leider verhindert. Erster Nachrücker in der FuD-Liste wäre Manfred Haeger gewesen. Er lehnte das Amt jedoch ab mit Hinweis erstens auf die Kürze der verbleibenden Zeit bis zur nächsten Gemeinderatswahl 2019, zu der er keine Kandidatur mehr anstrebe, und zweitens seiner bereits zehnjährigen Tätigkeit als Gemeinderat 1984 bis 1994.