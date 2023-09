Das treibt die Nachwuchs-Rettungsschwimmer an

1 Die jungen Einsatzkräfte bei ihrem Sanitätskurs (von links): Paula Owsian, Amelie Kapfer, Nico Schneider, Carolin Schneider, Ann-Kathrin Nübel, Luca Graf, Leon Klumpp und Heiko Nübel Foto: Finkbeiner/Finkbeiner

Bei der Ortsgruppe Freudenstadt des DLRG lernen junge Menschen mit den Gefahren des Wassers umzugehen. Aber was motiviert junge Menschen dazu, sich mit Hingabe für den Schutz anderer einzusetzen?











Meist ist es die Gewissheit, dass man bei einer Rettung selbst in Gefahr geraten könnte, die viele Menschen davon abhält. Doch bei der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lassen sich junge Menschen dazu ausbilden, Leben zu retten und anderen Menschen in Not zu helfen.