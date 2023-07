Auf dem mit 7500 Besuchern ausverkauften Beatparade-Festival am Samstagabend feiern die Besucher gleich zu Beginn mit Tanina und Keno, später legen bekannte Namen wie Klaudia Gawlas, Maddix und Sub Zero Project auf. Die Beatparade bietet somit Newcomern und den Stars der Techno-Szene gleichermaßen eine Bühne.

Erster Auftritt bei der Beatparade

Für Tanina ist es der erste Auftritt bei der Beatparade. Erst seit sieben Monaten legt sie in der Öffentlichkeit als DJane auf. Tech-House ist ihre Leidenschaft. Die junge Stuttgarterin, die abseits der Bühne Studentin ist, zeigt sich beeindruckt von der Veranstaltung. „Aufregend“ sei ihr Abend in Empfingen gewesen, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Erst am Freitag habe sie noch im Club Proton in Stuttgart bis um 6 Uhr aufgelegt. Nur rund zwölf Stunden später dann der Auftritt in Empfingen.

Das Publikum sei super gewesen. Ein Auftritt auf einem Festival unterscheide sich sehr von DJing im Club, erzählt sie. „Im Club ist es dunkel, hier sieht man hingegen das Publikum, kann mit ihm spielen, flirten“, sagt sie.

Lob an das Beatparade-Team

Auch die Betreuung durch das Beatparade-Team lobt sie. „Ich wurde sehr nett empfangen und habe mich sehr wohl gefühlt.“ Als während dem Interview plötzlich ein Feuerwerk den Himmel erleuchtet, sagt sie: „Sie geben sich hier so viel Mühe.“

Die Stuttgarterin genießt nach ihrem Auftritt den Rest des Abends in Empfingen. Klaudia Gawlas und Maddix wolle sie gerne live erleben. „Ich mag ihre Energie“, sagt sie. Und nach so einer gelungen Beatparade hoffe sie, wieder einmal als DJane nach Empfingen zu kommen.