1 Im ganzen Ortenaukreis soll ein Stundentakt für den ÖPNV etabliert werden. Foto: Decoux

In der Ortenau soll der Nahverkehr ausgebaut werden. Doch wer zahlt das Ganze? Der Kreis hofft auf Fördermittel, den Grünen geht das jedoch zu lange. Sie fordern die Verwaltung auf, „mutig zu sein“ und Kosten notfalls in die eigene Hand zu nehmen.









Jeder Ort in der Ortenau soll künftig im Stundentakt an den Nahverkehr angebunden sein. So zumindest der Plan der Kreisverwaltung. Die Kosten für das Ganze wurden mit einem zusätzlichen Defizit von bis zu 40 Millionen Euro jährlich beziffert. Das Problem: Wie die Finanzierung gestemmt werden soll, ist noch unklar. Bis diese Frage geklärt wird, – der Kreis möchte erforderliche Mittel bei Bund und Land einfordern – sollen nun „Teilziele für die Erreichung des Zielbilds erarbeitet werden“, erklärte Landrat Frank Scherer am Dienstag im Ausschuss für Umwelt und Technik in Offenburg. Alles jedoch unter Finanzierungsvorbehalt, was nicht bei jeder Kreistagsfraktion auf Anklang stieß.