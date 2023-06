Nach der Tarifreform 2021 hat sich der Kreis ein neues ÖPNV-Ziel gesetzt: Jedes Dorf soll in der Zeit von 5 bis 24 Uhr im Stundentakt an den Nahverkehr angebunden werden. Dafür rechnet der Kreis mit rund 21 Millionen Euro Zuschussbedarf pro Jahr.

„Eine ganz neue Dimension“, „eine kleine Revolution“, „ein Meilenstein“ – die Sitzung des Umwelt- und Technikausschusses (UTA) am Dienstag war geprägt von Superlativen. Auslöser war das nächste Mammutprojekt, dass der Kreis in Sachen ÖPNV anpacken will: „Es geht darum, dass wir kreisweit ein Grundangebot von 5 bis 24 Uhr im Stundentakt planen wollen“, hatte Landrat Frank Scherer zusammengefasst.

Dabei sollen Bestandsangebote – also Linien, die bereits in höherer Frequenz bedient werden – erhalten bleiben. „Es ist ein Großprojekt, was wir da vorhaben“, betonte Scherer.

Hintergrund ist die „Fortschreibung des Nahverkehrsplans“, die die Kreisgremien seit Jahresbeginn beschäftigt. Der Plan regelt mit einen Zeithorizont von fünf Jahren, wie der ÖPNV – ohne Stadtbus- und Schienenverkehr – im Kreis aufgestellt sein soll. Es geht also darum, wo Busse in welcher Taktung fahren sollen.

Halb-Stunden-Takt könnte 72 Millionen extra kosten

Das Fachbüro Nahverkehrsberatung Südwest hatte im Laufe des ersten Halbjahrs drei mögliche Varianten auf ihre Finanzierbarkeit untersucht: Einen ganztägigen Stundentakt (Variante 1), einen ganztägigen Stundentakt mit halbstündlicher Verdichtung auf Hauptachsen (Variante 2) und den ganztägigen Halbstundentakt (Variante 3).

Nach der Vorberatung in der Nahverkehrskommission des Kreistags blieb die – um ein Verschlechterungsverbot erweiterte – Variante 1 (Plus) übrig. Laut Fachbüro müsste der Kreis dabei deutlich mehr Geld zuschießen: rund 21 Millionen, anstatt wie bisher 9,1 Millionen Euro im Jahr. Variante 2 und 3 würden mit 46,1 Millionen respektive 72,2 Millionen Euro zu Buche schlagen – das war den Beteiligten offenbar zu teuer.

Die UTA-Mitglieder begrüßten den Vorschlag der Kommission mit teils überschwänglichen Worten. Für Bauchschmerzen sorgte jedoch die Finanzierung des zu erwartenden Defizits: Die müsse entweder über eine Erhöhung der Kreisumlage – der Zahlungen der Kommunen an den Kreis – oder eine zweckgebundene Abgabe (siehe Info) erfolgen, erläuterte Scherer und ergänzte: „Und/oder – man kann auch ein Kombimodell wählen.“ Letztlich zahle jedoch der Bürger. „Das wird eine spannende Diskussion, aber die ist es wert“, konstatierte der Landrat.

„Wir verschieben das Geld von Schulen und Kindergärten zum ÖPNV“, gab CDU-Sprecher Stefan Hattenbach mit Blick auf die Finanzierung durch die Kreisumlage zu bedenken. „Wir heben den ÖPNV im Kreis damit in eine ganz neue Dimension – wir sollten das auf keinen Fall kleinreden.“

Kreisverwaltung soll Idee weiter ausarbeiten

„Nur mit diesem großen Schritt wird es uns gelingen, Menschen im ländlichen Raum auf die Idee zu bringen, das der ÖPNV eine echte Alternative zum Auto ist“, betonte Rusts Bürgermeister und SPD-Fraktionschef Kai-Achim Klare. Jedoch sei auch der nötige finanzielle Schritt beispielhaft.

„Die Kosten sind ein ordentlicher Block, den wir spüren werden – das kommt bei den Kommunen an“, betonte auch Kippenheims Rathauschef Matthias Gutbrod, Sprecher der Freien Wähler. Er gab zu bedenken, dass es sich zunächst nur um eine Absichtserklärung handele. „Wir dürfen nicht versuchen, den Menschen weiszumachen, dass wir morgen den Stundentakt haben werden.“

„Wunsch und Wirklichkeit können auch auseinanderliegen“, betonte zudem Hattenbach. Teilweise werde bereits das bisherige Niveau nicht erreicht, „weil uns schlichtweg die Busfahrer fehlen“. Ins selbe Horn stieß Lukas Oßwald von der Linken Liste: „Es wird nicht funktionieren, wenn wir in Sachen Busfahrer nichts machen.“ Hans-Jörg Hosch erklärte für die Grünen: „Wichtig ist, dass es nicht eine Absichtserklärung bleibt und ein erster Schritt gemacht wird.“

Die UTA-Mitglieder beauftragten die Verwaltung einstimmig, die „Variante 1 Plus“ – also den Ein-Stunden-Takt – weiter auszuarbeiten und bei der Planung zu optimieren.

Der Mobilitätspass

Mit dem sogenannten Mobilitätspass will das Land den Kommunen die Möglichkeit bieten, zusätzliche Mittel für den „massiven Ausbau des ÖPNV“ zu generieren. In einem im Auftrag des Verkehrsministeriums erarbeiteten Gutachten wurden drei Varianten untersucht. Dabei müssen jeweils Einwohner einer Kommune („Bürgerticket“), Kfz-Halter in einem festgelegten Gebiet („Nahverkehrsabgabe“) oder Kfz-Nutzer auf definierten Straßen („Straßennutzungsgebühr“) eine verpflichtende Abgabe leisten. Der Ortenaukreis ist Modellregion für den Mobilitätspass. Mit den Modellkommunen sollen offene Fragen diskutiert und geklärt werden. Es sollen die zu erwartenden Einnahmepotenziale und die damit finanzierbaren Angebotsverbesserungen oder Tarifvergünstigungen im ÖPNV detailliert berechnet werden.