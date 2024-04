So geht es mit Top 10 und Erdbeermund in Singen weiter

1 Das Top 10 in Balingen schließt Ende Mai. Wie es um den Erdbeermund und das Top 10 in Singen steht, dazu äußert sich Geschäftsführer Dirk Bamberger. Foto: Jessica Müller

Es ist offiziell: Das Top 10 in Balingen hat nur noch bis Ende Mai geöffnet. Dann ist Schluss. Das gab Geschäftsführer Dirk Bamberger bekannt und spricht auch über seine weiteren Diskotheken in Singen.









Gerüchte, dass sich das Top 10 in Balingen nicht mehr lange halten kann, gibt es schon seit einiger Zeit. Schon 2021 musste die Diskothek in Tübingen schließen, jetzt ist auch in Balingen Schluss. Das gab Geschäftsführer Dirk Bamberger in einem Post in den sozialen Medien bekannt.