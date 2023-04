Die Aldi-Filiale in Sulz ist zurzeit geschlossen. Was passiert dort zurzeit, und wann wird sie wieder geöffnet? Wir haben nachgefragt.

Container auf dem Parkplatz, kein Licht im Inneren, stattdessen augenscheinlich eifriges Werkeln – so stellte sich die Situation beim Discounter „Aldi“ in den Sulzer „Neckarwiesen“ derzeit dar. Warum ist die Filiale geschlossen? Wir haben nachgehakt.

Was hat sich im Inneren verändert?

Wie die Pressestelle des Unternehmens mitteilt, wird die Sulzer Filiale modernisiert, um den Kunden „ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis zu bieten“. Dafür habe man sie für einige Tage geschlossen. Am heutigen Freitag soll sie wieder geöffnet werden, teilt die Pressestelle des Discounters auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Was wird sich ändern?

Was wird sich im Inneren ändern? Geboten werde dann eine Frische-Auswahl an teils gekühltem Obst und Gemüse sowie Frischfleisch und Fisch direkt am Eingang, „Meine Backwelt“ mit verschiedenen Brot- und Brötchensorten sowie Convenience-Artikeln, ergänzt durch täglich angelieferte Backwaren der Bäckerei Ziegler.

Zudem gebe es mehr als 350 Regionalartikel über das Jahr und die Regionen hinweg. Des Weiteren werde mit mehr als 550 Bio-Produkten im Standard-, Aktions- und Saisonsortiment über das Jahr verteilt eine große Auswahl geboten, heißt es von der Pressestelle.