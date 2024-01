1 Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat einen seiner Ordenspater von allen Ämtern entbunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat einen Ordenspater von allen Ämtern und Aufgaben entbunden, weil er eine junge Frau in Weingarten wohl sexuell belästigt haben soll.









Link kopiert



Weil er eine Frau in Weingarten sexuell belästigt haben soll, ist ein Ordenspater von der Diözese Rottenburg-Stuttgart von allen Ämtern und Aufgaben entbunden worden. Wie die Diözese am Sonntag in Rottenburg mitteilte, verließ der Pater der Pallottiner die Gemeinde im Kreis Ravensburg.