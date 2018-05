Dietingen Unvergessliches Geschenk überreicht

Den Abschluss des Konzerts gestalteten kraftvoll und mit Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren alle die in der Kirche Versammelten. Ein Dank ging an die mitwirkenden Sänger und Musizierenden, die sich in den vergangenen Monaten intensiv auf dieses Konzert vorbereitet haben. Unter der Leitung des Musikvereins Harmonie, Peter Nikol, des Kirchenchors und Gesangverein Frohsinn, Franz Hutter, des Kirchenchors Deilingen-Delkhofen, Johannes Nikol, wurden Gesang und Musik zu einem unvergesslichen Geschenk an die Kirchengemeinde St. Silvester Böhringen.