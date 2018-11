Dietingen Theater und Behörde im Gleichklang

Dietingen-Gößlingen (eva). Wer kennt sie nicht: die Wortspiele und verdrehten Redewendungen, mit denen sich Erhardt einen Namen machte und sich sehr schnell in die Herzen des Publikums spielte. Und noch immer, bald 40 Jahre nach seinem Tod, zieht sein Name wie ein Magnet. Entsprechend schnell füllte sich auch in Gößlingen der Saal des Gasthauses Krone, in dem das spielfreudige Ensemble um seine Leiterin Jutta Bärsch mit seiner Hommage an Erhardt (erneut) zur Hochform auflief.

Das Interesse an der Aufführung war so groß, dass selbst vom eigentlichen Lokal aus Besucher das Geschehen auf der Bühne noch mit verfolgen konnten. Und was für ein köstlicher Abend: Jutta Bärsch, Andreas Derbogen, Lothar Setnik und Angelika Witzke hauchten Erhardts Reimerei so viel Leben ein, dass das Publikum im Saal seine tierische Freude daran hatte. Und nicht nur, wenn es um die Geschichte von der kleinen Made oder dem Kabeljau ging.

Ob Zweizeiler, Lieder oder Einakter: Heinz Erhardts Sinn für Groteske und Satire füllte mehr als zwei Stunden den Saal. Für die perfekt abgestimmte musikalische Begleitung sorgte Hans-Walter Berg. Und mancher "Zeiler" wird noch lange im Gedächtnis bleiben: "Bei der Behörde ist es genau wie beim Theater: Ein paar arbeiten, und die anderen schauen zu." Oder der: "Eitle Männer sind wie Kleiderständer, an denen nichts hängt." Oder doch dieser: "Manche Frauen sind wie Löschpapier; sie nehmen alles in sich auf und geben es anschließend verkehrt wieder."