Dietingen-Gößlingen. Der zweite kommunale Stammtisch der Fraktion "Aktives Miteinander" beginnt morgen, Donnerstag, um 20 Uhr in der "Krone" in Gößlingen. Er ist offen für alle interessierten Bürger von Böhringen, Dietingen, Gößlingen, Irslingen und Rotenzimmern. Folgende vier Themenbereiche sind vorgesehen: Rück- und Ausblick der Fraktionsarbeit in der Gemeinde; offene Gesprächsrunde unter dem Motto: "Des war guad, des han mir ned gbrauchd ond des wolla mir!"; Ortschaftsrat (Braucht Gößlingen einen Ortschaftsrat? Wie könnte der Weg für Gößlingen sein, noch in 2019 einen Ortschaftrat zu bekommen?); Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 ("Mitmachen, Einfluss nehmen, Zukunft gestalten").