Das Seniorenteam aus Irslingen (Bild), das die monatlichen Seniorennachmittage im katholischen Gemeindehaus gestaltet, zieht um. Nachdem der Nebenraum im "Backhäusle" fertiggestellt wurde und am Sonntag, 10. Juni, nach dem Gottesdienst offiziell eingeweiht wird, ist es nun möglich, eine barrierefreie Alternative zum Gemeindehaus anzubieten. Die Kooperation sei ein Zeichen für das gute Mitein­ander in Irslingen, so die Veranstalter. Der erste Seniorennachmittag im "Backhäusle" beginnt am Mittwoch, 13. Juni, um 14 Uhr. Foto: Lino Roeßle