Dietingen Rührwerk im Belebungsbecken

Rosenfeld-Täbingen/Dietingen. Es sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 380 000 Euro für den laufenden Betrieb vorgesehen. Nach den großen Investitionen in den Vorjahren sind nach Angaben der Verbandsspitze zunächst keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Der Abwasserzweckverband wird aber voraussichtlich ab 2020 in die Regenwasserbehandlung investieren, wenn die Ergebnisse aus der in Auftrag gegebenen Schmutzfrachtberechnung vorliegen.

Im Betriebsbericht für das vergangene Jahr berichtete der Vorsitzende, Bürgermei­ster Frank Scholz aus Dietingen, dass sich das Verbandsklärwerk in Böhringen in einem guten Zustand befinde und bei der Reinigungslei­stung sehr gute Betriebsergebnisse erreiche. Insgesamt wurde im vergangenen Jahr laut Scholz eine Abwassermenge von rund 977 000 Kubikmetern behandelt, was in etwa der Vorjahresmenge entspricht. Erfreulicherweise sei der Gesamtstromverbrauch um rund 31 000 Kilowattstunden ­(kW/h) auf 148 000 kW/h gesenkt worden, so Scholz. Planmäßig wurden 2018 die Sandfangpumpe erneuert, die Schlammsilos saniert, im Rechengebäude eine neue Gaswarnanlage installiert sowie die Rechengutpresse ersetzt und im Belebungsbecken die Belüfterkerzen erneuert.

Im laufenden Jahr 2019 steht nun als zunächst letzte Maßnahme des Investitionsprogramms aus den vergangenen Jahren die Erneuerung des Rührwerks im Belebungsbecken an. Dazu wurde von der Verbandsversammlung eine Fachfirma beauftragt.