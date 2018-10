Dietingen-Böhringen. Die Böhringer Guggamusiker fiebern dem 20. Jubiläum entgegen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. "Witz vom Olli" kommt am Freitag, 9. November, 20 Uhr, mit seiner Liveshow in die Schlichemtalhalle. Oliver Gimbers Witze sind im Internet längst zum Kult geworden. Er sitzt im Auto, richtet seine Handykamera auf sich und erzählt mit erhobenem Zeigefinger einen Witz. Dabei lacht er so charmant von Herzen, dass man gar nicht anders reagieren kann, als sich mit ihm zu freuen. Karten zum Vorverkaufspreis von 23,50 Euro gibt es unter der Ticket-Hotline 0160/98 41 90 13, unter tickets @guggamusik.de oder bei allen Guggamusikern.