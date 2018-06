Dietingen Nach langer Planung: Tiefbau spruchreif

Zwischen der Stauchestraße und dem St.-Gallener-Ring werden ein Teilstück des Kirchplatzes und die Heubergstraße auf einer Gesamtlänge von etwa 320 Meter erneuert, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Dafür wird die Straße abschnittsweise in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt zum Wohngebiet Krumme Äcker (St.-Gallener-Ring und Bernburgstraße), von der Unterdorfstraße, der Stauchestraße und der Zinkenstraße kommend, wird über die Hohensteinstraße und die Lehrstraße umgeleitet.

Wegen Umbauarbeiten an der Gebäudeelektrik, verbunden mit einer Umstellung an der EDV-Anlage, sei die Gemeindeverwaltung außerdem heute, Donnerstag, 21. Juni, und morgen, Freitag, 22. Juni, geschlossen und in dieser Zeit nicht erreichbar.