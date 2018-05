Dietingen Kirche darf Gemeindehaus bauen

Das neue Gemeindehaus ist in Böhringen heftig umstritten (wir haben mehrfach berichtet). Nicht so im Bauausschuss, der lautlos seine einstimmige Befürwortung für den Neubau erteilte. Beschlüsse aus dem Bauausschuss werden in Dietingen nicht an den Gemeinderat als Empfehlung weitergereicht. Der Bauausschuss, der sich aus Bürgermeister und fünf weiteren Mitgliedern des Gemeinderats zusammensetzt, entscheidet in der Regel selbstständig anstelle des Gemeinderats. So ist es in der Dietinger Gemeindeordnung festgehalten. Somit steht der Beschluss fest.

Für die Fläche, auf der das Vorhaben verwirklicht werden soll und die sich in unmittelbarer Nähe zur Kirche entlang der Ortsdurchfahrt befindet, liegt kein Bebauungsplan vor. Das Vorhaben muss sich also nach Paragraph 34 Baugesetzbuch in die Umgebungsbebauung einfügen. Die Voraussetzungen dafür liegen vor, sagte Bürgermeister Frank Scholz. Auch das geplante Flachdach sei in der näheren Umgebung zu finden.

80 Stühle können im Gemeindehaus aufgestellt werden, reagierte Pfarrer Al­brecht Zepf auf Nachfrage. Die bislang noch gemeindeeigene Fläche wird von der Kirchengemeinde erworben.