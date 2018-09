Dietingen Kinderflohmarkt in Irslingen

Dietingen-Irslingen. Die Krabbelgruppe Irslingen veranstaltet am Freitag, 19. Oktober, in der Waidbachhalle in Irslingen von 19 bis 21 Uhr einen Baby- und Kinderflohmarkt. Es können Baby- und Kinderkleidung in Eigenregie verkauft werden. Auch größere Gegenstände wie Kinderwagen, Autositze oder Kinderbetten können zum Verkauf angeboten werden. Die Tischgebühr beträgt 5 Euro. Kinder dürfen ihre Spielsachen an kostenlosen Kindertischen verkaufen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit dem Erlös aus dem Flohmarkt werden soziale Projekte für Kinder und die Jugendarbeit der örtlichen Vereine unterstützt.