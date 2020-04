Dietingen Kinder finden scharfe Wurfgranate im Wald

Die Polizei machte Fotos von der Granate und schickte diese an den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Dieser rückte an und nahm das Fundstück in Augenschein. Nach einer ersten Prüfung wurde der Fund von den Spezialisten als scharfe, panzerbrechende Wurfgranate identifiziert. Die Granate wurde fachmännisch gesichert und zur Vernichtung abtransportiert.

Warum der gefährliche Gegenstand erst jetzt auftauchte, ist laut Polizei nicht bekannt. Das Gelände war offenbar ehemals ein Schießhügel.