Der Jahrgang 1958 aus Irslingen machte bei herrlichem Spätsommerwetter seinen 60er-Ausflug. Nach dem Sektempfang beim ehemaligen Milchhäusle fuhren die Jahrgänger mit ihren Partnern zum Thyssen-Krupp-Testturm, wo alle die herrliche Aussicht in gigantischer Höhe genossen. Anschließend gab’s Kaffee und Kuchen beim Linsenbergweiher. Nach einem kurzen Abstecher am Erlensee bei Maria Hochheim ließen die 60er den gelungenen Tag bei einem gemeinsamen Abendessen im Gasthaus Adler in geselliger Runde ausklingen. Foto: Gfrörer