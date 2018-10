Dietingen Guggenmusik, Showtanz und Oliver Gimber

Dietingen-Böhringen. "Witz vom Olli" heißt es mit Oliver Gimber am Freitag, 9. November, 20 Uhr, in der Schlichemtalhalle. Der aus Funk und Fernsehen bekannte "Witz vom Olli" kommt mit seiner Liveshow nach Böhringen. Karten zum Vorverkaufspreis von 23,50 Euro gibt es unter der Ticket-Hotline 0160/ 98 41 90 13 oder unter tickets @guggamusik.de oder bei allen Guggamusikern.

Das großes Guggenmusiktreffen mit Showtanzabend steigt am Samstag, 10. November, 19.30 Uhr, in der Schlichemtalhalle. Es wirken die Guggamusik Pink Pämpars Sulz, die Guck a Musik vo Saidorf, die Bockdobel Pfuper Guggamusik Deilingen-Delkhofen, die Lumpenkapelle Meckenbeuren und die Guggamusik Hexenbusters sowie die Showtanzgruppen aus Epfendorf und Bubsheim mit. Nach dem Programm will DJ Seaman noch bis in die Morgenstunden einheizen. Folgende Showtanzgruppen haben laut Flegga-Bätscher bereits zugesagt: Zunftgarde der Narrenzunft Böhringen, Insieme, Swabian Pockets. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr möglich. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass kein Einlass unter 16 Jahren möglich sei.

Weitere Informationen: www.guggamusik.de auf Facebook: Guggamusik Flegga-Bätscher