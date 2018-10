Dietingen Große Liebe in einer dunklen Zeit gefunden

Die Ressentiments, die nach dem Leid des Zweiten Weltkriegs zwischen Deutschland und Frankreich noch lange nachhallten, konnten in Dietingen schon während des Kriegs reduziert werden. "Nie wieder Krieg zwischen Deutschland und Frankreich", schrieb Nestor Vandeputte damals in sein Tagebuch. Nicht nur, weil er das Leid beider Länder sah, sondern weil ihm trotz seiner Gefangenschaft in Dietingen viel Gutes widerfuhr.

Auf 340 Seiten brachte er zu Papier, was er damals erlebt hatte (wir berichteten mehrfach). Wesentliche Teile aus dem Tagebuch wurden jüngst übersetzt, und der interessierten Bevölkerung in Auszügen bei einer Präsentation von Rolf Fußnecker vorgetragen.

Mit Nestor Vandeputte wurden weitere 14 Franzosen in Dietingen gefangen gehalten. Einer von ihnen war Robert Bibar. Als die französische Armee im April 1945 in Dietingen einrollte, warf er sich dazwischen, damit Dietingern kein Leid widerfuhr. Für eine Übergangszeit wurde er daher auch als Bürgermeister eingesetzt, berichtete Albert Scheib­le, der als Vorsitzender der Dietinger Erwachsenenbildung eine Gedenktafel initiierte, die am Fischerheim, der ehemaligen Gefangenstätte, mit zahlreichen Gästen und segnenden Worte von Pfarrer Albrecht Zepf enthüllt wurde.