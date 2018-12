Dietingen Eine musikalische Großfamilie

Die Konzertbesucher wurden auch visuell mittels einer kleinen Präsentation auf die Helden der Disneywelt eingestimmt. Kurzum: Die spielfreudige Musikerschar bot unterhaltsames Kino für das Ohr und das Auge.

Mit einem Stück aus der Disney-Produktion "König der Löwen" (The Lion King) eröffneten die Gaus-Musiker das Konzertprogramm. Der Kinostreifen, auch als sehr erfolgreiches Musical in Hamburg inszeniert, zählt weltweit zu den erfolgreichsten Zeichentrickfilmen. Bekannte und gefällige Melodien umrahmen das Geschehen um den Löwenjungen Simba.

Motive aus dem Märchen Rapunzel der Gebrüder Grimm finden sich im Zeichentrickfilm "Tangeld". Danach folgten musikalische Ausflüge in die Produktionen "Die Schöne und das Biest" sowie "Moiana".

In den zweiten Teil starteten Gaus und seine Musiker mit dem "Mickey Mouse March" nicht auf der Bühne, sondern in der Halle inmitten der Zuhörer. Swingtime im Stil von Benny Goodman war im Stück "Beyond The Sea" aus dem Film "Findet Nemo" angesagt. Im Soundtrack des Animationsfilms "Lilo And Stitch" stehen Hits von Elvis Presley im Vordergrund.

Zum Schluss machten die Gäste noch Bekanntschaft mit "Rudolph, dem kleinen Rentier". Nach zwei heftig geforderten Zugaben hatten die Musiker an diesem Abend ihr großes Pensum erfüllt.