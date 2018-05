Dietingen Die richtige Melodie

Die zahlreichen Gäste wurden mit kühlen Getränken, Steaks mit hausgemachtem Kartoffelsalat sowie mit Kaffee und Kuchen verköstigt. Trotz des schlechten Wetters sorgte eine kleine Abordnung des Musikvereins für gute Unterhaltung und Festzelt-Atmosphäre. Mit Polkas, Märschen und Pop-Songs war für jeden die richtige Melodie dabei. Der Angelverein half den Musikern zum dritten Mal in Folge, die Besucher zu bewirten.

Weitere Termine in diesem Jahr sind laut Vorstand: am Freitag, 20. Juli, der Musikerhock vor der Zehntscheuer, 22./23. September das Waldfest in der Graf-Gerold Halle und am Sonntag, 9. Dezember, das Kirchenkonzert.