Dietingen Acht neue Plätze für den "Hennegraben"

Dietingen (ans). Am Ortsausgang Richtung Rottweil werden acht weitere Bauplätze erschlossen, informierte Wilfried Baiker vom Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro. Der ansässige Betrieb (Welt der Kristalle) beabsichtige eine Erweiterung Richtung Osten. Von drei weiteren Interessenten für die Gewerbeflächen, berichtete Bürgermei­ster Frank Scholz.

Das Erschließungsgebiet werde derzeit landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund des Gefälles müsse die Geländekuppe abgetragen und das Aushubmaterial am südlichen Rand des Baugebiets wieder aufgebaut werden. Wie Baiker weiter informierte, werde das Baugebiet im Trenn­system entwässert. Das häusliche Schmutzwasser werde in Richtung Frontstraße abgeleitet. Das Niederschlagswasser aus Dach- und Verkehrsflächen werde in einem separaten Leitungssystem zu einer Retentionsfläche geführt.

Die Erschließungsstraße werde mit einer Fahrbahnbreite von sechs Metern ausgeführt. Ein Gehweg sei nicht vorgesehen. Erd- und Schachtbauarbeiten sowie Straßenbau übernimmt die Firma Gebrüder Bantle aus Bösingen als günstigster Anbieter für 690 000 Euro, das Liefern und Verlegen der Wasserleitungen die Firma Rack aus Renquishausen zu einem Angebotspreis von 18 200 Euro.