Autohaus in Schömberg im Visier von Dieben

Einbrecher waren übers Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses in Schömberg am Werk. (Symbolfoto)

Auf dem Gelände eines Autohauses in Schömberg haben am Wochenende mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben.









Das Autohaus befindet sich in der Gottlieb-Daimler-Straße. In der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, wurden laut Polizeibericht an weit über einem Dutzend Fahrzeugen, überwiegend Wohnmobilen, die Dieselpartikelfilter ausgebaut und entwendet.