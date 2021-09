Marius Liegert 08.09.2021 - 11:11 Uhr , aktualisiert am 08.09.2021 - 11:11 Uhr

Rudi Völlers Weizenbier-Wutrede in Island

Am Mittwoch trifft die DFB-Elf auf Island. Als die Nationen 2003 aufeinandertrafen, gab es nach einem müden 0:0 in Reykjavik Rudi Völlers legendäre Weizenbier-Wutrede.

Stuttgart - Wenn am Mittwochabend die Deutsche Fußballnationalmannschaft auf Island trifft, kommt es zur Neuauflage eines Duells, das einst nach dem Abpfiff für Schlagzeilen gesorgt hat. Das Nachspiel nach dem Duell 2003, als beide Teams in der Qualifikationsgruppe aufeinandertrafen, dürfte vielen Fußball-Fans noch im Gedächtnis sein.

Als Deutschland und Island sich 6. September 2003 in Reykjavik mit 0:0 getrennt hatten, passte Rudi Völler die ARD-Kommentierung überhaupt nicht, was der Teamchef im Interview mit Reporter Waldemar Hartmann deutlich machte. Zwar räumte der heutige Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen ein, dass seine Mannschaft keine gute Leistung abgerufen habe, stellte sich zugleich jedoch vor sein Team und nahm die Mannen um Michael Ballack, Bernd Schneider und Miroslav Klose in Schutz.

