Die fatale Lage der DFB-Elf: Am Boden, schon wieder

Das zarte Pflänzchen namens Aufbruchstimmung unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann? Verwelkt! Die Verfassung der deutschen Elf in den vergangenen beiden Spielen gegen die Türkei und gegen Österreich in Wien? Desaströs, vor allem in Wien. Die Stimmung vor der EM im eigenen Land, die in weniger als sieben Monaten beginnt? Am Boden.

Schlimmer geht es nimmer, so dachte man irgendwann, als Joachim Löw einfach nicht aufhören wollte als Bundestrainer und so einen überfälligen Neuanfang verhinderte. Schlimmer geht es nimmer, das dachte man spätestens zum Ende der Amtszeit des irgendwann heillos überforderten Löw-Nachfolgers Hansi Flick. Schlimmer geht nimmer?

Von wegen. Schlimmer geht immer!

Der Auftritt beim peinlichen 0:2 von Wien am Dienstagabend zeigte, dass bei der DFB-Elf offenbar immer alles noch schlechter werden kann. Die Niederlage gegen Österreich markiert den Tiefpunkt eines ohnehin miserablen Länderspieljahres. Mehr noch: Die deutsche Elf wirkte in Wien nicht konkurrenzfähig. Etliche Spieler außer Form, dazu ein Trainer, der zum Amtsantritt sagte, dass er die Dinge möglichst einfach halten wolle und nun unnötigerweise alles verkompliziert hat mit Systemumstellungen und personellen Rochaden: Das ist die aktuelle fatale Mischung der Nationalmannschaft, die zutiefst verunsichert in die lange Länderspielpause bis in den März geht.

Klar, es gibt in der Nationalelf noch immer keine international konkurrenzfähigen Außenverteidiger, weil diese Position im deutschen Fußball in der Ausbildung über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte vernachlässigt wurde. Es gibt mit Niclas Füllkrug nur einen halbwegs brauchbaren Stoßstürmer in vorderster Front. Auch hier sind es die Versäumnisse in der Jugendarbeit, die noch immer und mehr denn je durchschlagen. Dafür kann Julian Nagelsmann nichts.

Das Erschreckende aber ist, dass es auch Nagelsmann nicht schafft, die Ansammlung an Hochbegabten in der Offensive zusammen ins Rollen zu bringen. Und dass auch er es nicht schafft, auch nur einen Hauch von Stabilität in die Defensive und damit auch ins nominell ebenfalls stark besetzte defensive Mittelfeld zu bekommen.

All das führt im Winter 2023 zum Schluss, dass das Überstehen der EM-Vorrunde im Sommer 2024 schon ein Erfolg wäre. WM-Vorrunden-Aus 2018, EM-Achtelfinal-Aus 2021, WM-Vorrunden-Aus 2022 – und nun droht beim nächsten großen Turnier das nächste Horrorszenario. Deutschland, vierfacher Weltmeister im Winter 2023: Traurig Fußballland!