1 Willy und Karin Pfeifle blicken auf 60 Jahre Ehe zurück. Foto: Monika Braun

Das Fest der diamantenen Hochzeit feiern Willy und Karin Pfeifle aus Huzenbach. Die beiden Gastronomen blicken auf ein arbeitsreiches Leben zurück und sind dankbar, ihr Ehejubiläum gemeinsam mit der Familie feiern zu können.









Willy Pfeifle wurde 1936 in Huzenbach geboren und wuchs im elterlichen Gasthaus auf. Seine Lehre als Koch absolvierte er im Hotel Waldeck in Freudenstadt. Danach folgten viele berufliche Stationen in ganz Deutschland und auch auf hoher See.