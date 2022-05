1 Am 1. Mai vor 60 Jahren haben sich Helmut und Rosa Bürkle das Ja-Wort gegeben. Foto: Lenski

Sie kannten sich von kleinauf, aber erst als sie junge Leute waren, hat es zwischen Helmutund Rosa Bürkle aus Trillfingen gefunkt. Und zwar beim Fasnetsball.















Haigerloch-Trilflingen - Für Helmut und Rosa Bürkle verlief der 1. Mai etwas anders als für andere Menschen dieser Tag gewöhnlich verläuft. Nicht mit einem Ausflug in die schöne Natur, sondern im festlichen Rahmen im Rahngendinger Gasthaus Rössle. Dort feierten sie ihre Diamantene Hochzeit – begleitet von musikalischen Glückwünschen der Bauernkapelle Trillfingen.

Diamantene Hochzeit – das ist ein Synonym für 60 Jahre Ehe, in denen Kinder und ein Enkelkind geboren und Höhen und Tiefen bewältigt wurden. Die gemeinsame Geschichte des Ehepaares reicht bis in die Kindheit und Schulzeit zurück, denn sie waren Nachbarskinder. Helmut Bürkle (geboren am 25. Juli 1938) wohnte als kleiner Bub in der Kohlgrube, dem heutigen Breiteweg, Rosa (geboren am 2. März 1939) wohnte mit ihrer Familie nur drei Häuser weiter.

Im nicht mehr existierenden Bräuhaus beginnt die Liebe

"Verliebt haben wir uns beim Fasnetsball im Bräuhaus in Trillfingen", erzählen die beiden. Das war im Jahr 1958. Vier Jahre später gaben sie sich am 1. Mai 1962 auf dem Standesamt in Trillfingen das Ja-Wort. In der Kirche St. Valentin wurden sie von Pfarrer Franz Xaver Schmider getraut. Gefeiert wurde öffentlich im Gasthaus Rosengarten. Nach der Hochzeit zog das Paar ins elterliche Haus von Helmut Bürkle. Im Jahr 1963 wurde Tochter Sigrid geboren, 1966 kam Sohn Jürgen zur Welt und 1968 Sohn Roland. Beide Söhne leben in Trillfingen, aus Rolands Ehe stammt ein Enkelkind.

Helmut Bürkle erlernte das Maurerhandwerk und arbeitete danach 44 Jahre lang als Kraftfahrer in der Fürstenquelle. Rosa besuchte die Landwirtschaftsschule auf Schloss Haigerloch. Nach der Hochzeit war sie Mutter und Hausfrau. Zudem arbeitete sie viele Jahre als Näherin bei den Firmen Stieß und Bisinger in Trillfingen. Ihr Hobby ist Stricken mit den Strickfrauen und "Rosa kocht auch gut", lobt sie ihr Ehemann. Bis 2015, da erlitt Helmut Bürkle einen Schlaganfall, betrieben sie nebenerwerblich noch die elterliche Landwirtschaft.

Kommunalpolitik und Musik prägten das Leben von Helmut Bürkle

Neben der Arbeit dominierte Musik und Kommunalpolitik das Leben des Jubiläumspaares. Für beides engagierte sich Helmut Bürkle sich über viele Jahre hinweg in vorderster Front in seinem Heimatverein der Bauernkapelle Trillfingen. ebenso, wie im Blasmusik-Kreisverband. Gattin Rosa hielt ihm dabei den Rücken frei.

In der Bauernkapelle spielte Helmut Bürkle nicht nur Trompete, er war auch 29 Jahre lang deren erster Vorsitzender. Heute führt übrigens Sohn Roland den Verein. Helmut Bürkle erhielt 2015 als erster Musiker und Funktionsträger im Zollernalbkreis die Ehrenmedaille in Gold, eine der höchsten Auszeichnungen des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg.

Ministerin überreicht die Staufermedaille

Zudem engagierte er sich 46 Jahre lang kommunalpolitisch, zuerst im Trillfinger Gemeinderat, ab 1973 als Mitglied der CDU-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Haigerloch und natürlich auch im Trillfinger Ortschaftsrat. Sein politisches Engagement wurde mit der Goldenen Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg gewürdigt.

Er war im Bezirksrat der AOK Zollernalb und 30 Jahre im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung Haigerloch-Nord. Für seine besonderen Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung überreichte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ihm 2017 bei einem Festakt in der Trillfinger Mehrzweckhalle die Staufermedaille.

Für die Zukunft wünscht sich das Paar Gesundheit.