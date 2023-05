1 Depression bedeutet „niedergedrückt sein“. Und genauso fühlt es sich für Betroffene an. Foto: dpa//Fabian Sommer

Was bedeutet es, an Depressionen erkrankt zu sein? Eine Betroffene berichtet über ihre Erfahrungen, ihre schwerste Zeit und wie sie heute mit der Krankheit zurechtkommt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Wenn man kein Licht mehr am Ende des Tunnels sieht, wenn einfach alles dunkel ist und keinerlei Hoffnung vorhanden ist, das macht einen fertig“, so beschreibt die 62-jährige Betroffene, was es heißt, an Depressionen erkrankt zu sein. Depression bedeute übersetzt „niedergedrückt sein“, und genauso fühle es sich an.