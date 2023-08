300 ehrenamtliche Helfer stecken noch immer in den Vorbereitungen für das Pokalspiel gegen Stuttgart. OB Abel wird am Samstag das Spiel im Stadion mitverfolgen.

Nur noch wenige Tage, dann steht für die TSG Balingen das wohl größte Spiel der Vereinsgeschichte an. Am Samstag um 13 Uhr treffen die Balinger Kicker als amtierender WFV-Pokalsieger im Reutlinger Kreuzeichestadion in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten VfB Stuttgart.

Doch bevor es soweit ist, muss noch einiges organisiert werden. „Wir haben in der Woche vor dem Spiel noch viel zu tun“, erzählt Martin Kath vom Organisationsteam der TSG. Immer wieder sind sie in Reutlingen, um diverse Utensilien zur Kreuzeiche zu karren.

„Wir sind im regen Austausch mit dem SSV Reutlingen, der uns dankenswerterweise gut unterstützt – vor und während des Spiels“, sagt Kath. So übernimmt der SSV die Bewirtung auf der Haupttribüne des Reutlinger Stadions.

Equipment für die Bewirtung muss nach Reutlingen gefahren werden

Für die Bewirtung der restlichen Fans sind dagegen die Balinger verantwortlich. Heißt: Das komplette Equipment für die Bewirtung muss nach Reutlingen gefahren werden – Zapfanlage, Tische, Mülltonnen und noch vieles mehr.

Das geht nur mit einem engagierten und gut besetzen Team. Auf dieses kann der Verein glücklicherweise zurückgreifen. „Rund 300 ehrenamtliche Helfer konnten wir letztlich akquirieren. Da sind Verwandte und Bekannte von Vereinsmitgliedern dabei, andere Sportvereine sowie Narrenzünfte aus Balingen und der Region“, kann Kath stolz berichten. Anders gesagt: Der gesamte Zollernalbkreis steht der TSG bei.

DFB-Pokal nicht nur für die Spieler Neuland

Anders wäre das Spiel auch nicht zu stemmen: Neben der Bewirtung werden Teile auch im Bereich Sicherheit und Einlasskontrolle eingesetzt. „Rundum den Bereich Eintritt sehe ich die größte Herausforderung auf uns zukommen“, sagt Kath.

DFB-Pokal ist eben nicht nur für die Spieler der TSG Neuland. Dennoch: Kath ist guter Dinge und verweist auf die „tolle Zusammenarbeit“ mit der Polizei und dem DFB. Zwei Betreuer des DFB hätten sich vorab bereits um Sorgen und Belange der Balinger gekümmert und stehen laut Kath mit Rat und Tat zur Seite.

Und herrscht Angst vor Ausschreitungen? „Nein, überhaupt nicht, wir freuen uns einfach auf ein tolles Fußballfest“, sagt Kath. Einen konkreten Tipp möchte er vor dem Spiel nicht abgeben. „Wir wissen um unsere Rolle in dem Spiel. Wenn die Jungs alles geben und den VfB gut beschäftigen, dann sind wir zufrieden.“

OB Abel tippt auf einen engen 1:0-Sieg über den VfB Stuttgart

Vorfreude herrscht ebenso im Balinger Rathaus: Oberbürgermeister Dirk Abel lässt es sich nicht nehmen, das Spiel im Stadion anzuschauen. Bürgermeister Ermilio Verrengia ist aktuell im Urlaub, wird aber von da aus die Partie mit verfolgen. „Das wird die ganze Stadt elektrisieren. Ich drücke natürlich beide Daumen für einen Sieg der TSG“, sagt OB Abel und versprüht Optimismus: „Wer weiß, im Pokal ist ja alles möglich: Warum nicht auch noch die Bayern?“

Letztlich tippt Abel auf einen engen 1:0-Sieg der Balinger. Verrengia sieht die TSG ebenso auf der Siegerstraße. Er tippt darauf, dass sie sich letztlich im Elfmeterschießen gegen den Deutschen Meister von 2007 durchsetzen werden. Damit könnten die TSG-Fans wohl gut leben.

Shuttleservice

Fanbusse

Die TSG Balingen hat für Samstag wieder einen Shuttleservice organisiert. Hin- und Rückfahrt kosten insgesamt 15 Euro. Treffpunkt ist um 10 Uhr bei der Bizerba-Arena; geplante Abfahrt ist um 10.30 Uhr. Unter der E-Mail-Adresse dfb-pokal-bus@tsg-fussball.de kann man sich anmelden.