DFB-Pokal FC 08 Villingen schrammt an Sensation vorbei

Bereits in der ersten Hälfte entschied Schiedsrichter Florian Heft auf Elfmeter, den Steven Okuh perfekt verwandelte. Dann in der zweiten Halbzeit schäumte Düsseldorf und drängte auf den Ausgleich, der dann auch fiel. In der Verlängerung kam dann der Nackenschlag, als Ofori aus 20 Metern traf.

Kurz darauf erhielt Tobias Weißhaar die rote Karte nach dem er den Ellenbogen gegen einen Düsseldorfer ausgefahren haben soll. In der zweiten Halbzeit der Verlängerung erzielte Düsseldorf dann das 1:3 und machte alles klar. Die Villinger können mächtig stolz auf sich sein und blicken auf ein tolles Event mit fast 9000 Zuschauern zurück.

