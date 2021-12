4 Die U19 des VfB Stuttgart steht im Pokalhalbfinale. Foto: Lommel/VfBexklusiv

Stuttgart - Die U19-Junioren des VfB Stuttgart stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Mannschaft siegte 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf und machte damit ihrem Trainer Nico Willig das erwünschte Geburtstagsgeschenk.

Im ersten Spieldurchgang erwischte zwar Fortuna den besseren Start, doch die Tore erzielten die Stuttgarter. Zweimal war Außenbahnspieler Mattis Hoppe entscheidend beteiligt, legte beide Treffer durch Raul Paula (9. Minute) und Luis Ribeiro (13.) auf. Die Schwaben dominierten im Nachgang Ball und Gegner, doch Düsseldorf zeigte sich immer wieder bissig. Die Konsequenz: Luca Thissen nutzte eine Unachtsamkeit der VfB-Hintermannschaft und traf zum 1:2-Pausenstand aus Sicht der Gäste (26.).

Nach Wiederbeginn übernahm Fortuna die Spielkontrolle, presste aggressiv und zog die Stuttgarter in eine kampfbetonte Partie hinein. „Wir haben es verpasst, das dritte Tor nachzulegen, da hat uns der Lucky Punch gefehlt. So wurde es ein Pokalfight. Aber die Jungs haben den Kampf angenommen, daher bin ich mit dem Auftritt unterm Strich zufrieden. Jetzt freuen wir uns auf das Halbfinale“, sagte Trainer Nico Willig nach der Partie, die in der zweiten Halbzeit eher arm an Höhepunkten war. Tore fielen keine mehr.

Für die U19 des VfB geht es jetzt in die Winterpause. Der Gegner im Halbfinale wird morgen ermittelt, dieses steht im März an. Mögliche Gegner des VfB Stuttgart sind der SC Freiburg, Hertha BSC, RB Leipzig, Bayern München, Borussia Dortmund oder Hannover 96.