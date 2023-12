Deutschland: Höchststand bei Krankheitstagen aufgrund psychischer Belastungen

1 Die Zahl der Krankheitstage von Beschäftigten wegen psychischer Erkrankungen hat einen neuen Höchststand erreicht (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Lobeca/IMAGO

Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen haben im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Einem Medienbericht zufolge stiegen sie auf den Rekordwert von 132 Millionen Tagen. Welche Berufsgruppen besonders betroffen sind.









Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt haben im vergangenen Jahr weiter an Bedeutung zugenommen: Die Zahl der Krankheits- oder Arbeitsunfähigkeitstage (AU) von Beschäftigten wegen psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen ist 2022 auf einen Höchststand von 132 Millionen Tagen gestiegen, wie die „Rheinische Post“ am Montag unter Berufung auf eine Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linkspartei berichtete. 2021 gab es demnach noch 126 Millionen solche Fehltage.