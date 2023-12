Deutschland: „Blase ist geplatzt“ - Immobilienpreise mit stärkstem Rückgang seit 2000

1 Die Preise für Wohnungen und Häuser in Deutschland sind im dritten Quartal im Rekordtempo gefallen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Rolf Poss/IMAGO/Rolf Poss

Die Preise für Wohnimmobilien sind im dritten Quartal so stark gesunken wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Für das Gesamtjahr zeichnet sich damit erstmals seit 2010 ein Preisrückgang ab. Gebremst wird er aber von der Krise im Wohnungsbau.









Link kopiert



Die Preise für Wohnungen und Häuser in Deutschland sind im dritten Quartal im Rekordtempo gefallen. Wohnimmobilien verbilligten sich nach Daten des Statistischen Bundesamts im Schnitt um 10,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum - das stärkste Minus seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Damit beschleunigte sich der Preisverfall nach den bereits kräftigen Rückgängen in den ersten beiden Quartalen noch. Sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen sanken die Preise im Schnitt. Dabei verbilligten sich Ein- und Zweifamilienhäuser stärker als Eigentumswohnungen.