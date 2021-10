7 Timo Werner hat 46 Länderspiele auf dem Buckel und dabei 19 Tore erzielt – dennoch spielt der 25-Jährige oft unglücklich. Foto: Baumann/Cathrin Mueller

Timo Werner bleibt das Sorgenkind der DFB-Elf. Bundestrainer Hansi Flick fördert ihn - und fordert zugleich mehr. Diese Spieler könnten in seine Rolle schlüpfen.















Stuttgart - Timo Werner agiert in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bisweilen unglücklich. Gegen Nordmazedonien leistete sich der ehemalige Stuttgarter einen einen peinlichen Fehlschuss bei der 1:2-Blamage gegen den krassen Außenseiter im März. Auch am Samstag gegen Rumänien hatte der Stürmer kein Fortüne – doch Bundestrainer Hansi Flick steht (noch) zu ihm. In unserer Bildergalerie stellen wir mögliche Alternativen im Sturm für Timo Werner vor.